Accoltellamento a Southport morta terza bambina ferita nell’attacco | commozione nel Regno Unito

(Di martedì 30 luglio 2024) Il bilancio della folle aggressione durante una festa in un centro estivo a, vicino a Liverpool, in Gran Bretagna, si fa sempre più pesante. Una vera e propria strage, compiuta da un ragazzo di 17 anni che ha estratto all’improvviso un coltello e si è avventato su alcune bambine presenti nella zona. Proprio in queste ore, le autorità hanno comunicato il decesso di unaragazzine, dopo le due vittime già accertate subito dopo l’aggressione.Leggi anche: Livigno, ciclista 65enne muore sulla pista di downhill: probabile un malore prima della caduta Lo ha reso noto la polizia in un comunicato, nel quale si precisa che “ladi nove anni èin ospedale questa mattina” in seguito alle ferite riportate. Ieri 29 luglio, a rimanere vittima del 17enne responsabile dell’attacco una bimba di sei anni e una di sette.