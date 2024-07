A Parigi con Nike Athlete House | in cosa consiste

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Il brand ospita e coccola i suoi atleti Quest’estate asupporta gli atleti con la, uno spazio dedicato alla preparazione, celebrazione, riposo e recupero. Questo luogo offre vari servizi olistici basati sulla scienza e i back degli atleti, tra cui un laboratorio di ricerca sportiva, spazi per l’espressione personale e aree di tranquillità. Gli atleti possono personalizzare il loro stile con un nuovo strumento AI che genera immagini uniche da stampare su abbigliamento. Leggi anche: Inter epresentano la nuova maglia per la stagione 2024/25fornisce anche servizi di abbigliamento dedicati per adattare le divise. L’iniziativa riflette l’impegno del brand nel servire gli atleti, ascoltando le loro esigenze e creando cambiamenti positivi nello sport. L'articolo Acon: inproviene da 361 Magazine.