80 anniversario della scomparsa di Antoine de Saint-Exupèry servizio filatelico temporaneo con bollo speciale

SASSARI – In occasione dell'80°didein programma ad Alghero mercoledì 31 luglio, Poste Italiane attiverà unconcon la dicitura "80°dide– 1944-2024 – 31.07.2024" richiesto dal Mase – Azienda Regionale Parco di Porto Conte. Nello stesso giorno, dalle ore 18.30 alle ore 21 sarà possibile timbrare con ille corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita alla Torre di San Giacomo, in viaMisericordia 4 (Bastioni Cristoforo Colombo), 07041, Alghero. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Alghero / SportelloVia Carducci, 35 – 07041 Alghero (SS) (tel. 079 9720231–51).