Volley femminile Italia in testa al girone alle Olimpiadi! Turchia insegue come funziona la classifica combinata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’ha esordito con una vittoriadi Parigi 2024, sconfiggendo la Repubblica Dominicana per 3-1. La nostra Nazionale disi è imposta contro le sempre rognose caraibiche, riuscendo a riordinare le idee dopo aver perso in maniera rocambolesca il secondo set. Le vincitrici dell’ultima Nations League si trovano così al comando della Pool C, dopo che laha battuto l’Olanda soltanto al tie-break rimontando da 0-2 e 12-15. Le azzurre sono infatti a quota un successo (tre punti) davantiCampionesse d’Europa (una vittoria, due punti) eoranje (zero affermazioni, un punto). I prossimi incroci saranno-Olanda e-Repubblica Dominicana. sono infatti dietro alla Polonia a causa del quoziente set.