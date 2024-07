Tutti i look dei royal alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ladidi Parigi 2024 ha visto anche la partecipazione deidi tutta Europa. Da Charléne di Monaco a Letizia di Spagna, passando per Mary di Danimarca a Mathilde del Belgio e Maria Teresa di Lussemburgo: ecco ieleganti e chic scelti dalle reali. Semplice e senza fronzoli l’outfit della principessa monegasca. Charléne ha optato per una tuta di Louis Vuitton composta da un top con maniche corte e dei pantaloni palazzo. A completare la mise,scarpe Gianvito Rossi e una it-bag LV. Poteva mai Letizia Ortiz rinunciare a un vestito floreale? Certo che no. Difatti la reale ha indossato un abito con spalline e gonna ampia a pieghe firmato Carolina Herrera, già indossato precedentemente. Vi consigliamo di vedere il video creato da Amica per scoprire anche le altre mise.