Tragico frontale contro il camion dei rifiuti morti Pietro e Mara che facevano coppia da poco

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ogni giorno purtroppo si conteggiano le vittime della strada, una lista tragica e drammatica che si allunga senza sosta. Da poche ore si è consumata una tragedia sulla Cilentana, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita per cercare di soccorrere l’auto di una ragazza in panne, mentre pochi giorni fa una ragazza 24enne ha perso la vita dopo che l’auto dove viaggiava ha impattato violentementeun tir fermo in piazzola. Un mezzo pesante è stato coinvolto in un altro gravissimo incidente, dove hanno perso la vita due giovani:Simeoni di 25 anni eDomenichelli di 45 anni. I due, a quanto pare, stavano insieme da 2 o 3 mesi, ma purtroppo sono stati accomunati da undestino. L’incidente che è costato la vita ai due giovani si è verificato sabato mattina, lungo la stradale 12 nel territorio comunale di Pescantina, in provincia di Verona.