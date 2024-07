Tiro a segno la sudcoreana Ban Hyojin si impone allo shoot-off nella carabina da 10 metri alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) La prima finale di giornata nela segnodi Parigi 2024 è quella dellaad aria compressa da 10femminile, senza azzurre al via, che incorona laBan, davanti alla cinese Huang Yuting ed all’elvetica Audrey Gogniat. Epilogo al cardiopalma: ladilapida 1.3 punti di margine negli ultimi due colpi, scendendo in entrambi i casi sotto il 10 (lo aveva fatto una sola volta in tutta la finale, segno che anche per le migliori lapesa nei momenti decisivi) e la cinese pareggia i conti all’ultimo respiro. Entrambe le tiratrici eguagliano il record olimpico di 251.8 della cinese Yang Qian, fatto segnare a Tokyo 2020, e si va-off: nonostante l’inerzia sembri tutta dalla parte della cinese, a spuntarla, per un solo decimo, è laBan, che fa 10.4, contro il 10.3 della cinese Huang Yuting.