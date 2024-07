The Walking Dead | Daryl Dixon 2 Daryl e Carol si riuniscono nel trailer della seconda stagione!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Non è che non ci rivedremo mai più”, ha detto(Norman Reedus) a(Melissa McBride) durante un emozionante addio nel finale di serie di The, che si è concluso con i migliori amici che si scambiavano un saluto conche prometteva di tornare. Ma poi è stato traghettato oltreoceano, è si è ritrovato nella Francia invasa dagli zombie. Lontano dai suoi amici e da casa,è in missione per portare Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) e Isabelle (Clémence Poésy) al sicuro nel nido dell ‘Union de l’Espoir‘ a Mont-Saint-Michel, in Normandia. Nel frattempo,ha intrapreso la sua missione: un viaggio attraverso il paese per trovaree riportarlo a casa.