Tennis | Arnaldi vince il primo set poi svanisce e Koepfer lo elimina dalle Olimpiadi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Matteoè statoto dal torneo olimpico di Parigi 2024 in singolare maschile. Il sanremese, dopo un buonset, semplicemente scompare dal campo e subisce la sconfitta per 3-6 6-2 6-1 dal tedesco Dominik, che andrà dunque a sfidare Novak Djokovic agli ottavi di finale. Ilset comincia bene per il sanremese, che riesce a non concedere particolare spazio alle iniziative dicon il dritto, trova anche con continuità la risposta e in quasi un attimo si porta sul 3-0. Risposta pronta da parte del tedesco, che inizia a mettere insieme gli elementi del proprio gioco e a trovare il recupero fino al 3-3, solo per poi essere rimesso indietro dall’ordine nel gioco di. Risultato: 6-3 per un Matteo che appare molto convinto.