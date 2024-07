Scherma tripudio francese con la doppietta alle Olimpiadi nella sciabola femminile Medaglia d’oro Apithy-Brunet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) E la terza sera fu quella giusta. Iltransalpino al Grand Palais arriva, dove la finale delle2024 è stata tutta una questioneManon, che batte nell’ultimo atto la n.1 del mondo Sara Balzer. Emozionante anche il bronzo di Olga Kharlan, primaper l’Ucraina in questa manifestazione a Cinque Cerchi che va anche oltre il mero significato sportivo. Meraviglioso l’abbraccio alla conclusione dell’assalto tra le due transalpine, un incontro deciso nelle prime battute. Dall’uno a uno tre stoccate in fila discavano un solco di tre lunghezze che la dominatrice della stagione non riuscirà più a colmare. Balzer però non ci sta a non vendere cara la pelle, e quando in uscita dal minuto di pausa la sua connazionale trova la botta del 9-4 arriva la reazione.