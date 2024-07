Rottamazione Quater proroga ufficiale 5 rata al 20 settembre la novità

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Saltano le scadenze naturali del 31 luglio-5 agosto per il pagamento della 5°di. E’ stata ufficialmente approvata ladei versamenti al 152024, che diventa 20se includiamo i 5 giorni di tolleranza. E’ infatti stata approvata la modifica al concordato preventivo biennale, con all’interno lo slittamento di calendario per gli aderenti al piano di definizione agevolata. La questione interessa i contribuenti che sono stati ammessi al piano di definizione agevolata (chiamato appunto), e che ovviamente non sono decaduti per mancato pagamento delle precedenti rate. In breve la prossima scadenza e come visualizzare ed effettuare il saldo.