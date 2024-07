Parigi 2024 nuoto Paltrinieri e De Tullio centrano la finale degli 800 Fuori Sara Franceschi nei 400 misti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una mattinata piuttosto scarsa in vasca per le batterie di questa terza giornata diai Giochi di. Solamente tre le gare in programma, con il clou rappresentato dagli 800 per la presenza e l’esordio adi Gregorio. Una buona prestazione per inaugurare il suo cammino olimpico per il nuotatore azzurro, che chiude con il terzo tempo assoluto in 7:42.48 dietro all’irlandese Wiffen (7:41.53) e al tunisino Jaouadi (7:42.07), con quest’ultimo che ha vinto la batteria che vedeva protagonista l’azzurro. Le buone notizie non sono finite qui, perché centra il pass per laanche Luca Dein 7:44.07. Inanche Winnington, Finke, Schwarz e Aubry, mentre restaFlorian Wellbrock.