Parigi 2024 Macchi è argento nel fioretto maschile Ma la Fis annuncia ricorso formale

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Filippoha vinto la medaglia d'nel torneo individuale delai Giochi Olimpici di. L'azzurro è stato sconfitto dall'atleta di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-14: si tratta della prima medaglia italiana in Francia per il, seconda per la scherma dopo quella conquistata da Luigi Samele nella sciabola (bronzo). Ed è l'ottava medaglia azzurri in queste Olimpiadi.in semifinale aveva sconfitto l'americano Nick Itkim per 15 a 11 mentre ai quarti si era sbarazzato dell'egiziano Mohamed Hamza per 15-9. "Questi sono anni e anni di lavoro e di bocconi amari, di allenamento dove il fisico non ce la faceva più. Ora sono in una finale olimpica - aveva detto l'azzurro ai microfoni di Raisport una volta conquistata la finale - e voglio restare su quella pedana il più a lungo possibile".