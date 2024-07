Parigi 2024 Galassi | Siamo un gruppo unito non ci poniamo limiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Vincere contro il Brasile nella gara d’esordio e farlo in quel modo è stato molto emozionante e bello. Non è mai semplice un esordio così, poi contro il Brasile, una squadra veramente forte.felici e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo disputato davvero una grandissima partita, secondo me a tratti abbiamo giocato davvero molto molto bene, frutto del lavoro fatto in questi mesi. Abbiamo ancora dei grossi margini di miglioramento anche se a quanto parea un buon punto. Abbiamo giocato una buona pallavolo. E’ stata una partita che contava tantissimo; per noi è naturale pensare di partita in partita e che ogni singolo match rappresenti una finale, ma forse questa contro il Brasile lo era ancora di più per svariati motivi”. A parlare è Gianluca, a due giorni dalla vittori all’esordio e alla vigilia dalla seconda sfida contro l’Egitto.