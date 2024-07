Paola e Chiara la verità sulla separazione delle sorelle Iezzi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024)stanno vivendo un momento d’oro. Sono in cima alle classifiche musicali e di gradimento, hanno uno stuolo di fan che le seguono praticamente ovunque. In pratica sembrano essere tornate indietro nel tempo, a quegli anni Novanta che le avevano consacrate regine del pop italiano. Regine lo sono ancora e su questo non c’è alcun dubbio, ma la loro– non hanno più collaborato per ben dieci anni – continua a destare curiosità. Ne avevano già parlato, talvolta in modo un po’ vago, e sono tornate a farlo in due interviste (separate) a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, che offrono due versioni un tantino diverse della storia. Le parole disorellaLa prima a parlare della rotturaera stata, in un’intervista al Corriere della Sera. La bruna, per intenderci.