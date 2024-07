Opera Santa Caterina Una rete di volontari per dare assistenza alle famiglie bisognose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono gli anni Duemila quando la professoressa Angela Dalena e l’ammiraglio Salvatore Geraci fondano l’associazione, che ancora oggi porta il nome della parrocchia che credette in loro, ma che a parte il nome non ha niente in comune con la religione se non l’amore per il prossimo. Da ventiquattro anni a questa parte nonostante le difficoltà e un cammino non proprio in discesa, tra la scomparsa dell’ammiraglio Geraci e l’avvento della pandemia, perdura un servizio costante e ricco di contributi. Partiti dal corridoio di una canonica, oggi l’associazione con sede in via San Sebastiano, conta più di 150e svariati tipi di servizi di cui ci parla più nel dettaglio il presidente nonché fondatrice Angela Dalena.