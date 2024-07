Olimpiadi di Parigi 2024 Paltrinieri conquista la finale degli 800 metri stile | il sogno è l’oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Parigi 2024, 29 luglio– Una semifinale da leader per Gregorio Paltrinieri. L'Azzurro vince la gara medaglia negli 800 stile libero, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il plurimedagliato tricolore olimpico, mondiale ed europeo e già argento olimpico a Tokyo 2020 in specialità punta al podio della storia. Piazza la seconda posizione in batteria SuperGreg con il crono di 7'42?48. Lo fa dietro all'atleta turco Jaouadi, che vince in rimonta con il tempo di 7'42?07. Terzo arriva Finke con 7'43?"00. Marco De Tullio, al debutto di specialità ai Giochi, chiude alla quinta posizione con 7'44?07 e si prende al sua prima semifinale olimpica sulla distanza. La finale 800 stile libero ci sarà domani sera alla Defense Arena, dalle ore 21. L'Italia del Nuoto può scrivere ancora la storia.