Nei prossimi giorni si attendono sviluppi tra Karlsson e Venezia Rabbi richiesto dall’Alcione Milano Thiam-Juve Stabia si tratta ancora

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per caratteristiche, Simonenon è considerato una punta ideale per il tridente di mister Dossena. Né centravanti puro, né attaccante esterno: il 22enne cresciuto nel Bologna dà il meglio di sé in tandem con una prima punta. Inevitabile quindi che per lui si stia cercando una soluzione per permettergli di giocare con continuità. In prestito, con la possibilità di tornare a Ferrara la prossima stagione. Ebbene,è seguito con attenzione, neopromosso in serie C inserito nel girone A. Per quanto riguarda Dembainvece, è sempre d’attualità la possibilità di tornare alla: tra i pali il club di Castellammare ha due opzioni, Alessandro Sorrentino del Monza oppure il gigante senegalese della Spal.