Musetti annuncio da brividi | è cambiata la sua vita

(Di lunedì 29 luglio 2024), l’è stato da: il tennista azzurro che sta disputando una stagione straordinaria ha parlato in questo modo Lorenzosta disputando una grandissima stagione, una di quelle da ricordare. Nonostante la sconfitta in finale a Umago, sabato sera, che intacca poco un percorso di crescita incredibile, domenica era a Parigi dove ha iniziato a giocare la sua Olimpiade. Quando si sta bene si riesce a fare tutto. E qualcuno ha anche paragonato questo alla decisione di Sinner di mollare per la tonsillite. Però, quando di mezzo c’è la salute, è giusto andare davvero con i piedi di piombo., uno dei migliori tennisti azzurri al momento (Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, per il tennista italiano è un momento magico con la sensazione che possa avere anche maggiori margini di crescita nel corso dei prossimi mesi.