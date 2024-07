Moto Guzzi 2024 Stelvio e Mandello Raduno show

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il viaggio neldiè una carrellata di emozioni. E diche stanno segnando un mercato grandi firme. Così dal 12 al 15 settembre,del Lario torna ad accogliere isti e gli appassionaticiclisti da tutto il mondo. E come sempre sarà uno straordinario weekend di fine estate, coi colori e i paesaggi delle sponde orientali del Lario, da riempire di amicizia, nuovi incontri, storie di viaggio e di tante, tantissime. Proprio lì doveè nata e dove produce le sue straordinarieciclette, da più di cento anni. Il via alla festa si avrà il giovedì 12 settembre, quando partirà il ricchissimo programma delInternazionale Città della. Il 13 sarà la volta del Museoad aprirsi all’edizionedi Open House e per accogliere le migliaia di visitatori attesi.