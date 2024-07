Miss Kansas denuncia il molestatore durante la premiazione finale | | Chi ha abusato di me è tra il pubblico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Hato il suoladi un concorso di bellezza. A trovare il coraggio di rompere il silenzio sulla piaga della violenza di genere è stata. "Chi hadi me è tra il", ha dichiarato Alexis Smith, vincitrice della competizione, lasciando i giudici di stucco.il concorso alla ragazza era stato chiesto quale fosse il suo impegno comein caso di vittoria: "Combattere le relazioni abusive e tossiche", aveva risposto accennando poi alla sua esperienza. Su Instagram Smith ha fornito maggiori dettagli in un post pubblicato un mese dopo la sua vittoria: "Qualcuno da cui mi stavo riprendendo ha cercato di disturbare la mia pace. Invece di stare zitta ho deciso di utilizzare la mia posizione per cercare di rendere il mondo un posto migliore".