Maldini e Monna bersaglio a cinque cerchi

(Di lunedì 29 luglio 2024) dall’inviato Parigi Non sempre e non per tutti il mattino ha l’oro in bocca, ma nella prima domenica olimpica ci andavano benissimo anche l’argento e il bronzo! Ai Giochi avevamo spedito due italiani (Renzo Morigi primo, Domenico Matteucci terzo) sul podio del tiro a segno nella stessa gara solo a Los Angeles nel 1932, ma all’epoca si stava a 25 metri dal, il nome della specialità era “pistola a fuoco rapido”. Qui siamo nel Millennio nuovo ed è bellissimo quanto accaduto nel poligono di Chateauroux, duecento chilometri e passa dalla Torre Eiffel. È successo nella prova di pistola ad aria compressa, distanza dieci metri. Per merito di un bolognese e di un brindisino: Federico Nilo, classe 2001, ha preso l’argento. Paolo, nato nel 1998, si è messo al collo il bronzo. Flash back. Di loro dirò di nuovo tra un attimo.