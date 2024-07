L’Ultima Cena alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono in tanti ad aver trovato di cattivo gusto la cerimonia d’apertura dellea causa di quello che secondo molti cristiani sarebbe una rappresentazione offensiva e kitsch deldi Leonardo. In realtà, come dimostra il tweet del comitato olimpico, quella mostrata non è una rappresentazione del: The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024 Quel “tableau” che si è visto insomma, con drag queen e artisti vari, non sarebbe una rappresentazione del, non avrebbe alcun senso vista appunto, come spiegato chiaramente dall’organizzazione, la presenza di Dioniso – da noi noto come Bacco – ma si tratterebbe invece di una rappresentazione della festa di Dionisio.