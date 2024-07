LIVE Vavassori Errani-Medvedev Andreeva 6-3 6-2 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | gli azzurri dominano e avanzano senza mai perdere la battuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella netta vittoria di, che torneranno in campo mercoledì per i quarti di finale. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 21:15 Ben 5 i doppi falli dei russi, 3 per2 per. Gliadesso affronteranno, nella giornata di mercoledì 31 luglio, la coppia mista vincente che uscirà dal super-tiebreak tra Koolhof/Schuurs (NED) e Tsitsipas/Sakkari (GRE). Li, illlo per forza di cose si alzerà. 21.14 Clamorosa, come detto, la prestazione al servizio degliche hanno piazzato l’83% di prime in campo, ottenendo il 68% di punti con la prima e il 67% con la seconda. Da sottolineare come la posizione chiusa disul servizio della donna azzurra, abbia completamente mandato fuori causa la risposta di