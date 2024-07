LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) 11.03 51 punti per gli australiani nell'ordinario indietro carpiato, ora i canadesi. 11.02 Partono Bedggood e Rousseau. 10.56 A partire nella rotazione saranno proprio gli australiani, poi Canada, Ucraina, Messico, Germania, Gran Bretagna, Cina e Francia. 10.52 Pretendenti seri alla medaglia sono senza dubbio i britannici Thomas Daley e Noah Williams così come i messicani Kevin Berlin Reyes e Randal Willars Valdez, che si giocheranno verosimilmente il bronzo con Australia (Domonic Bedggood e Cassiel Rousseau) e Canada (Ryan Wiens e Nathan Zsombor-Murray). 10.48 Italia che non è presente a differenza della prima da medaglia di questa Olimpiade, i 3 metri sincro femminile dal trampolini nel quale le azzurre Bertocchi e Pellacani si sono piazzate in quarta posizione.