LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | disastro Marini è fuori agli ottavi Bianchi ai quarti

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: Sconfitta choc per l’azzurro più atteso. Ancora una volta la maledizione del 14 pari ha colpito gli azzurri. Ora Filippo Macchi contro il giapponese Matsuyama 15.18: Il francese Pauty elimina clamorosamente Tommasoche era in vantaggio 14-11. La maledizione dellaitaliana prosegue 15.17: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso14-14 15.17: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso13-14 15.16: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso12-14 15.16: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso11-14 15.14: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso11-13 15.13: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso10-13 15.12: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso9-13 15.11: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso9-11 15.10: FRA Maxime PAUTY ITA-Tommaso8-11 15.09: Guillaumesupera 15-5 il ceco Choupenitch 15.