LIVE Paolini-Linette Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | giocatrici in campo

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:04 Ricordiamo che, laddove sopraggiungesse la pioggia, il tetto fungerebbe da protezione per il continuo svolgimento degli incontri sul Suzanne Lenglen. Come 3° match ci sarà Andrea Vavassori contro Casper Ruud, poi il doppio misto di Errani e del piemontese contro Medvedev/Andreeva.in! 11:56 Al prossimo turno una tra Beatriz Haddad Maia (BRA) -14- e Anna Karolina Schmiedlova (SVK). 11:52 Nell’esordio a Cinque cerchi, non assoluto,ha regolato 7-5, 6-3 Ana Bogdan (ROU) dopo essere stata sotto anche 1-4 nel primo set. Per la toscana si tratta del primo successo in un torneo olimpico in singolare, lei che aveva partecipato sul cemento di Tokyo. 11:47 Nella giornata odierna l’azzurra avrebbe potuto affrontare la semifinalista del Roland Garros Mirra Andreeva.