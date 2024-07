Liposuzioni da incubo cicatrici raccapriccianti e setticemie | Dr Aesthetic Franco travolto dalle denunce scompare nel nulla e cancella i profili social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da “chirurgo prodigio” alla fuga verso, probabilmente, Dubai. Nel mezzo, una quantità spropositata dia suo carico. Dr., il medico di chirurgia estetica diventato famosissimo sui, è scomparso. E di lui, pochissime tracce, nemmeno dal suo profilo Instagram, che ha inspiegabilmenteto negli ultimi giorni. Antonio Francesco, questo il suo vero nome, ha 30 anni, si è laureato in Romania ed è figlio di Haiducii, popstar rumena celebre per il brano Dragostea din tei. Ha operato dal 2019 al marzo 2024 in Campania e in Puglia, poi è fuggito dall’Italia per andare, forse, a Dubai perché “inseguito da falsità, diffamazione, calunnie”, come aveva dichiarato lui stesso. Il Corriere della sera rivela che su di lui indaga anche il medico legale Pasquale Bacco.