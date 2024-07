L’esordio di Guidetti con la Serbia | Podio? Ho due consiglieri speciali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) La quarta Olimpiade, la terza da head coach, la prima con una squadra già forte prima di lui. Giovanninon si nasconde e non nasconde nemmeno le ambizioni della suache stasera alle 21 farà il suo debutto olimpico contro la Francia padrona di casa. Dopo una medaglia di legno con l’Olanda e una delusione con la Turchia,vuole prendersi quella medaglia che gli manca. "Con l’Olanda e la Turchia erano due prime volte – racconta il tecnico modenese campione di tutto –. In entrambi i casi le ragazze erano alla prima qualificazione, stavamo costruendo un percorso quasi da zero, qui ho Maja Ognjenovic che è credo alla sua quinta partecipazione. Certo, anche qui ho due o tre giovani alla prima esperienza, ma nel complesso è una squadra già costruita e consapevole".