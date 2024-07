Il Regno Unito torna a guardare all’Europa e valuta la proposta di Sanchez | Libertà di movimento per i giovani tra i 18 e 30 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) IlOltremanica. Dopo 14di governo Tory, l’Unione europea prova un riavvicinamento con Londra e con il nuovo governo laburista trova per la prima volta una sponda favorevole. Secondo indiscrezioni pubblicate dal Guardian, nell’incontro tra il primo ministro britco, Keir Starmer, e il capo del governo spagnolo, Pedro, il leader di Madrid ha recapitato all’omologo un’offerta sulla mobilitàle tra l’isola e il continente: libera circolazione per un massimo di quattroa tutti i cittadini tra i 18 e i 30. Non è unanuova quella recapitata daal 10 di Downing Street e non è chiaro quanto questa sia condivisa tra i 27 Stati membri o rappresenti, invece, una libera iniziativa del governo iberico da proporre poi in sede di Consiglio Ue.