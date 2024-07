Il papà di Filippo Turetta fa dietro front | Chiedo scusa ma non sono un mostro…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Stanno facendo molto rumore le parole che Nicolaha detto al figliodurante il primo colloquio dopo il suo arresto per l’uccisione di Giulia Cecchettin. In un certo senso l’uomo ha cercato di “minimizzare” quanto fatto dal ragazzo, parole dettate evidentemente dalla disperazione e, come lui stesso ha rivelato al Corriere della Sera, dalla paura che il figlio potesse commettere qualche sciocchezza in carcere. Le scuse di NicolaNicolaha ammesso di aver detto frasi senza senso e di non aver mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Ha aggiunto che quei momenti per lui erano devastanti chiedendo di non prendere in considerazione quelle sue stupide frasi: “Vi supplico, siate comprensivi” – ha detto.