Il Modena tra il Cagliari e il mercato Mercoledì porte aperte allo Zelocchi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terminato il ritiro di Fanano, ilsabato sera ha fatto rientro in città e mister Pier Paolo Bisoli ha dato due giorni di ‘rompete le righe’; la squadra riprenderà quindi ad allenarsida domani. La seduta dipomeriggio, così come fu quella del 13 luglio scorso, sarà aperta al pubblico e così i tifosi potranno riabbracciare i propri beniamini. Il programma settimanale si concluderà sabato quando i giblù affronteranno in un’amichevole di lusso al Braglia il, con inizio alle 17. Come sottolineato da Bisoli al termine del test con il San Giuliano City, il ritiro fortunatamente non ha lasciato in eredità infortuni di rilievo, se non qualche piccolo acciacco a Cotali, Santoro e Gliozzi.