Hunted - La preda | l' Esorcista è lontano ma Friedkin è sempre una garanzia

(Di lunedì 29 luglio 2024)LAWarner TV ore 21.30 con Tommy Lee Jones, Benicio Del Toro e Connie Nielsen. Regia di William. Produzione USA 2002. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA Aaron (Del Toro) è un ex agente delle forze speciali uscito traumatizzato dalla guerra nel Kossovo. Ora è una specie di Rambo impazzito che non distingue più gli amici dai nemici. Uccide chiunque gli capiti a tiro e spesso innocenti. Bisogna fermarlo e l'unico che può è il suo antico istruttore (Jones) che conosce ogni sua mossa. Jones assume l'incarico colla morte nel cuore (Aaron per lui è come un figlio) ma va fino in fondo. PERCHE' VEDERLO perchè anche se sono ormai lontani i tempi in cuisapeva fare l'"" un film d'azione come si deve sa ancora costruirlo. Gli attori girano alla perfezione.