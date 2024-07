Fabio Martorana Mentre il tempo scorre lento già in radio e disponibile in digitale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 luglio 2024) ph. by Marisa RonciMILANO – È uscito il video del nuovo singolo di, “il”, già inin(Warner Music), prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola. «Questo brano parla di me. La mia ispirazione stavolta è andata a scavare nel mio vissuto. Il sentiero delle mie svariate vicissitudini della vita, che mi ha visto crescere solo, senza poter contare su nessuno. “E quante volte mi sono chiesto quale sia il colore giusto, per correggere questo dipinto imperfetto”, con questa frase esprimo la domanda a me stesso, chiedendomi quale sia l’ingrediente giusto, per non sbagliare lungo il mio cammino. Avendo io una forte personalità mixata con una certa sensibilità, mi sono sempre rivolto a colei che mi ha parlato e sempre guidato – racconta– la mia voce interiore, che non sbaglia mai.