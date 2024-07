Esplosione a Cesena sono fuori pericolo i tre intossicati dal serbatoio di pesticidi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Rientrato l’allarme per le tre persone che erano state ricoverate in ospedale in seguito allo scoppio di unagricolo in via Mariana. I tre ricoverati accusavano un forte bruciore alla gola per aver respirato i fumi in seguito allo scoppio del. Orastati tutti e tre dimessi dall’ospedale Bufalini e. L’intossicazione fortunatamente è stata lieve e le tre persone ricoverate non hanno riportato conseguenze di nessun tipo. La forteera stata udita sabato mattina in un raggio di oltre un chilometro. Lo scoppio delagricolo ha svegliato gli abitanti nella campagnate tra Calabrina e Capannaguzzo. La ragione sarebbe da imputare a un problema verificatosi a una pressione utilizzato per lo spargimento di pesticida in ambito agricolo.