Emilia 5 | il prototipo di auto solare Cruiser pronta per il Sud Africa

(Di lunedì 29 luglio 2024) DSV (Global Transport and Logistics), terzo player specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, prosegue nel suo impegno volto a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili, occupandosi del trasporto verso il Sud. Il protagonista assoluto della nuova partnership è5: un nuovodia quattro posti, realizzato nell’ambito del progetto GreenWave di Most (Centro Nazionale Mobilità Sostenibile), dall’Università di Bologna e dal team Onda. Il veicolo, che il prossimo settembre parteciperà alla SouthSolar Challenge 2024, è dotato di due motori elettrici in-wheel che lo portano alla velocità massima di 120 km/h e di 5 mq di pannelli fotovoltaici sul tetto che ne permettono la ricarica del pacco batteria di accumulo.