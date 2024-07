Ecco cosa fanno ora Jenny e Tony bufera dopo Temptation Island | il pubblico non vuole crederci

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 29 luglio 2024) È sempre stato uno dei format più graditi e commentati in assoluto, nonostante vada in onda in estate, e quest’anno gli ascolti dihanno superato qualsiasi aspettativa. Oltre il 30% di share ed è per questo che tornerà a settembre, insieme al Grande Fratello. Una coppia andrà in quel di Cinecittà? Il reality di Alfonso Signorini è in fase di lavorazione da mesi e Berlusconi, visto il successo della formula ibrida ha riconfermato il cast di vipponi e gieffini. Ovviamente, la quota2024 non può mancare come di tradizione. E due freschi ex protagonisti sarebbero in lizza per il Grande Fratello 2024.