Dalla Sir alle Olimpiadi Russo e Giannelli leader

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Alberto Aglietti PERUGIA Partenza lanciata per la Nazionale di pallavolo maschile che nella gara d’esordio dei Giochi Olimpici ha battuto il Brasile con il punteggio di tre ad uno (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) al termine di una partita davvero ben giocata in cui i campioni del mondo hanno concesso ai sudamericani ben poco. Protagonisti assoluti del debutto gli atleti azzurri che giocano nel club con la Sir Perugia. Questo il commento del centrale Roberto(nella foto): "Vincere la prima partita era per noi davvero importante, considerando il girone è stato un grosso passo in avanti considerando anche come abbiamo giocato e vinto, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Aver vinto ci dà un grosso vantaggio per le prossime partite. Sapevamo che la partita era difficile perché il Brasile è una squadra molto forte, molto fisica.