Da Diletta Leotta a Simona Ventura | il recap dei matrimoni dell’estate 2024

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’estateha il profumo dei fiori d’arancio. Sono tanti idei famosi della bella stagione. Sarà il desiderio di festeggiare all’aperto o il sogno romantico di pronunciare il sì sulla spiaggia. Da, che ha scelto la romantica Vulcano alle isole Eolie per giurare amore eterno al suo Karius Karius a, sposa nella mondana Rimini.o in Toscana, invece, per Cecilia Rodriguez, diventata ufficialmente la signora Moser. E poi ci sono i “Ciavarrini”. Così è stata ribattezzata la coppia Clizia Incorvaia-Paolo Ciavarro, diventati marito e moglie a Forte dei Marmi. L’estate, poi, sarà indimenticabile anche per tanti genitori famosi che hanno accompagnato all’altare i figli.