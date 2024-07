Carcere di Prato la sindaca scrive al ministro Nordio | Tre suicidi in sette mesi una dolorosa striscia di morte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)29 luglio 2024 – Di fronte al terzoo neldinei primidel 2024 (il sessantesimo in Italia, numeri tragici e spaventosi) ladi, Ilaria Bugetti, e il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Tinagli hanno scritto aldella Giustizia Carloper chiedere un incontro urgente sulpratese ed invitarlo a verificare di persona la gravità della situazione con l'obiettivo di adottare dei miglioramenti. Bugetti e Tinagli sottolineano che "ildiattualmente non ha un direttore titolare. Non ha un comandante titolare. Ha una gravissima carenza di organico di Polizia penitenziaria e si trova in una condizione di sovraffollamento".