Carboni al Marsiglia e l' Inter opziona il futuro del talento che piace a Messi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Valentinrimane neldell', senza cessione definitiva per alimentare il mercato in entrata di questa estate. Il finale della storia delargentino già sbarcato nell'Albiceleste al fianco disarà, dunque, diverso da quello di Cesare Casadei, sacrificato un anno fa alle questioni economiche e spedito al Chelsea per 20 milioni di euro., che nell'ultima stagione ha giocato (senza grande continuità) nel Monza e che è tornato alla base alla fine del prestito, è destinato al. La formula sarà quella del prestito oneroso da un paio di milioni di euro con diritto di riscatto in favore delfissato a 40. I nerazzurri si terranno, però, il diritto di contro riscatto aggiungendo alla cifra altri 3-4 milioni.