Buongiorno | Le chiacchierate con Conte prima di firmare mi hanno gasato molto mi hanno fatto sentire importante

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro è prevista per questo pomeriggio alle 15 la conferenza di presentazione di AlessandroIn conferenza stampa con Alessandroanche il direttore sportivo Giovanni Manna. Perché ha accettato il Napoli? «Quest’anno tante squadre mivoluto, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento per me di compiere questo step per la mia crescita professionale. Devo dire che in primis da quando sono uscite le prime voci sul Napoli non è mancato l’affetto da parte dei tifosi azzurri.