Boxe Alessia Mesiano eliminata alle Olimpiadi Kellie Harrington superiore

(Di lunedì 29 luglio 2024)non ha potuto nulla contro l’irlandese, venendoagli ottavi di finale della categoria fino a 60 kgdi Parigi 2024. L’azzurra era ampiamente sfavorita contro la testa di serie numero 3 del tabellone e non ha potuto inventarsi nulla al cospetto di una pugile decisamente più tecnica e in forma. Il verdetto è unanime: 5-0 (cinque 30-27), l’esito del confronto sul ring della North Paris Arena non è mai stato in discussione., che all’esordio nella capitale francese aveva regolato la turca Ozer per 4-1, ha combattuto a testa alta contro la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Campionessa del Mondo nel 2018 tra i pesi leggeri, uscendo con l’onore delle armi.