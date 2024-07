Amichevoli Atalanta precampionato 2024 2025 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il, ile glidelledell’, valevoli per il. La compagine allenata da Gian Piero Gasperini è reduce da una stagione clamorosa, con il quarto posto in Serie A che è valso la qualificazione alla Champions League e, soprattutto, lo storico trionfo in Europa League. Nell’annata che sta per cominciare la squadra nerazzurra potrà provare a sfruttare la linea della continuità, considerando che è una delle poche formazioni ad aver confermato l’allenatore. Prima di iniziare la stagione con gli impegni ufficiali, ecco il, ile glidi tutte leche disputerà l’. LEDI TUTTE LE SQUADREGiovedì 18 luglioPrimavera 3-0 (52?, 90’+3 Siren Balde Diao, 85? Michieletto) Sabato 27 luglio-AZ Alkmaar 2-2 (35? Parrott, 65? Aut.