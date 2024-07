Al via il 4 ottobre l’Assemblea Costituente del M5s

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il leader del M5S Giuseppe ConteROMA – Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari,del Movimento 5 Stelle prenderà il via il 4. La scelta ricade dunque su una data simbolica, quella in cui ricorre l’anniversario della fondazione del M5s. Si prevede un intero fine settimana di discussione, dal venerdì alla domenica, in presenza e in collegamento da tutta Italia, per rilanciare e ripensare il Movimento. Intanto, il prossimo giovedì tornerà a riunirsi il Consiglio nazionale per continuare a definire i dettagli organizzativi dellanciata da Giuseppe Conte all’indomani delle elezioni Europee. L'articolo Al via il 4del M5s L'Opinionista.