Vecchi mestieri e giochi per ’I giorni del Capitano’

(Di domenica 28 luglio 2024) Oggi, con l’organizzazione del ’Comitato per il, va in scena nell’antico borgo termale di Bagno di Romagna, l’ultimo dei quattro appuntamenti della XXVI edizione de ’Idel. Quest’anno la spettacolare rievocazione storica dei secoli scorsi celebra la presenza dei Medici di Firenze con la nomina annuale del Capitano della Val di Bagno, l’alto funzionario incaricato di interpretare la legge e di applicarla in quel territorio. In particolare, il programma di oggi prevede, la mattina alle 11, la santa messa celebrata dal parroco monsignor Alfiero Rossi, nella millenaria basilica di Santa Maria Assunta di Piazza Ricasoli.