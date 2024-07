The Penguin | svelato il nuovo trailer al SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) Il cast e la troupe de Il Pinguino hanno occupato la Hall H del San Diego Comic-Con sabato sera, promuovendo il prossimo progetto DC in uscita. Nell'ambito del panel, HBO e Max hanno rilasciato il terzodello spinoff di The Batman di Matt Reeves, anticipando la serie dark e grintosa ambientata a Gotham. Sebbene i dettagli esatti su Il Pinguino siano ancora scarsi, la serie riprende pochi istanti dopo la fine di The Batman. Secondo Lauren LeFrance, produttrice del Pinguino, la serie funge da tessuto connettivo tra i due film. "Siamo il ponte tra i due film", ha dichiarato questa settimana LeFranc a EW. "Stiamo entrando quasi direttamente nel secondo film che Matt Reeves ha programmato".