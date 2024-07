Senna inquinata e pericolosa Paltrinieri alza la voce | Una presa in giro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Un'altra bufera soffia sulle Olimpiadi di Parigi dopo gli errori nel cerimoniale, le polemiche per la cerimonia d'apertura, le proteste degli atleti per la cucina e i letti in cartone ecosostenibile. Il problrma, grosso come una casa, è quello legato all'inquinamento. "I problemi di qualità dell'acqua della, dove i triatleti nuoteranno la prossima settimana? La qualità dell'acqua migliorerà. Abbiamo visto che la qualità dell'acqua dei fiumi migliorerà significativamente nel corso della prossima settimana. Siamo ancora molto fiduciosi", ha dichiarato Anne Descamps, direttore esecutivo delle comunicazioni di Parigi 2024 al centro media dei Giochi. Gli atleti hanno iniziato a protestare vivacemente. "Sì, siamo preoccupati. Ma solo perché c'è una location che non abbiamo mai provato.