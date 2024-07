Sei un ritardato sei un cretino ai suoi studenti | professoressa di Brescia diffidata da quattordici famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Secondo l’accusa di ragazzi e, una insegnante dell’istituto agrario Pastori diavrebbe avuto nei loro confronti atteggiamenti offensivi. Per questo l’hannoall’ufficio scolastico di, come riferisce il Giornale di. La docente in questione è finita nel mirino didi altrettanti ragazzi che hanno frequentato l’ultimo anno. "Ha mortificato gli alunni" scrivono mamme e papà, che criticano gli atteggiamenti di un'insegnante alla quale vengono contestate frasi offensive. "Non sei capace", "Sei un", "Sei un". Ma anche: "L'umiliazione vi rende forti", "Chi arriva dalla provincia sarà sicuramente bocciato" e "Dovete soffrire perché vi fa bene".