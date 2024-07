Scherma Volpi tiene vivo il fioretto femminile Eliminazioni amarissime di Errigo e Favaretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Aliceilazzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024. La toscana è l’unica delle italiane ad aver raggiunto la semifinale, mentre sono arrivate le cocenti sconfitte all’ultima stoccata sia per Ariannasia per Martina, in due assalti che hanno fatto malissimo allaazzurra nel giro di pochi minuti.ha battuto la tedesca Anne Sauer con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto veramente complicato. La toscana è stata sotto anche di due stoccate, ma ha trovato nel momento decisivo il break che l’ha portata poi alla vittoria. Adesso in semifinale perci sarà la sfida con l’americana Lee Kiefer, che ha vinto nettamente il suo quarto con l’ungherese Pasztor per 15-4. Purtroppo si ferma all’ultima stoccata il sogno di Ariannadi conquistare il primo oro individuale olimpico della carriera.